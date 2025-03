CASO PERUÍBE

Polícia investiga se mulher que matou idoso fez sopa com os órgãos e distribuiu para moradores de rua

Ela confessou crime e disse que agiu porque vítima seria estuprador

Carol Neves

Publicado em 11 de março de 2025 às 07:46

A Polícia Civil de Peruíbe, no litoral de São Paulo, está investigando um caso chocante envolvendo Josefa Lima de Sousa, uma idosa de 65 anos em situação de rua, presa por assassinar Celso Marques Ferreira, de 60 anos, também morador de rua. Além do homicídio, as autoridades apuram a possibilidade de que Josefa tenha utilizado órgãos da vítima para preparar uma sopa, que teria sido distribuída a outros moradores de rua da região. As informações são do G1.>

O corpo de Celso foi encontrado com múltiplos ferimentos causados por arma branca no pescoço, tórax e região íntima, em uma rua do bairro Beira Mar. Próximo ao cadáver, havia uma placa com a frase: “Estuprador pega gringa”. “Gringa” é um dos apelidos de Josefa, que confessou o crime à polícia. Segundo ela, matou Celso por acreditar que ele estuprava crianças, embora não tenha fornecido detalhes sobre possíveis vítimas. A idosa também admitiu ter retirado e consumido partes do coração e do pênis da vítima.>

Outros moradores de rua relataram à polícia que, na manhã do crime, consumiram uma sopa oferecida por Josefa. Eles afirmaram não saber os ingredientes utilizados, mas, diante da confissão da idosa, a polícia não descarta a hipótese de que órgãos da vítima tenham sido usados na preparação. Durante as buscas, foi encontrado um braseiro com carvão e uma panela vazia próximo ao local do crime.>

Josefa foi presa em flagrante na sexta-feira (7), junto com seu companheiro, Robson Aparecido de Oliveira, de 41 anos, que também vivia nas ruas. Robson foi detido por ter ameaçado Celso recentemente. Além do casal, outros três moradores de rua são investigados no caso.>