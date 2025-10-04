CLANDESTINO

Policiais descobrem laboratório de falsificação de bebidas no DF

Caixas de garrafas vazias, caixas com rótulos de bebidas alcoólicas, tampas, maquinário e produtos químicos para a falsificação de bebidas foram apreendidos



Perla Ribeiro

Agência Brasil

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 12:45

Policiais militares no Distrito Federal (DF) apreenderam diversas caixas de garrafas vazias, caixas com rótulos de bebidas alcoólicas, tampas, maquinário e produtos químicos para a falsificação de bebidas após realizarem uma batida em um laboratório clandestino usado para falsificação de bebidas, na região do Sobradinho dos Melos, na noite dessa sexta-feira (3).

Bebidas alcoólicas contaminadas com metanol causaram a morte de cinco pessoas Crédito: Freepik

Segundo a PMDF, o local tinha capacidade para realizar várias etapas do processo de falsificação, como produção, envase, rotulagem e embalagem. A ocorrência teve início durante a Operação 5º Mandamento, em que agentes da Vigilância Sanitária fiscalizavam os bares do Paranoá e Itapoã, duas regiões administrativas na região nordeste do DF. Segundo a PMDF, em uma dessas distribuidoras fiscalizadas, a nota fiscal da mercadoria indicava o endereço da chácara onde o laboratório improvisado estava instalado.