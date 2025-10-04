SAÚDE

Açúcar ou adoçante? Especialista explica qual a escolha mais saudável

Nutricionista esclarece que a decisão depende de diversos fatores, como condição de saúde e hábitos alimentares

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 16:00

Açúcar Crédito: photohasan | Shutterstock

Quando o assunto é adoçar cafés, sucos e sobremesas, a dúvida é comum: é melhor usar açúcar ou adoçante? A resposta não é tão simples e depende de diversos fatores, como condição de saúde, hábitos alimentares e quantidade consumida.

Segundo a nutricionista clínica e hospitalar Lucyulla Araújo, ambos cumprem a mesma função fisiológica de elevar os níveis de glicose no sangue. “Do ponto de vista fisiológico, não se pode afirmar que exista um conceito absoluto de “mais saudável” que o outro. O açúcar por ser um carboidrato simples, possui quantidade calórica mais elevada, enquanto os adoçantes fornecem quantidades baixas de calorias ou inexistente”, explica.

De acordo com a especialista, o açúcar branco é o menos indicado, pois passa por intenso processo de refinamento, que elimina fibras, minerais e vitaminas, além da adição de químicos para alcançar uma coloração bastante clara.

Já o mascavo e o demerara sofrem menos processamento industriais, preservando uma parcela maior dos nutrientes. Para pessoas saudáveis, essas são as opções mais recomendadas.

Já no caso de quem tem diabetes, obesidade ou restrições específicas, a melhor escolha são os adoçantes naturais, como stevia e xilitol, que praticamente não têm calorias. “Vale lembrar que para um estilo de vida saudável, o ideal é evitar ao máximo o açúcar”, alerta.

Quanto consumir

A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que os açúcares adicionados sejam, no máximo, 10% do valor energético total diário. Em uma dieta de 2.000 calorias, por exemplo, o consumo deve ser de cerca de 50 gramas por dia. “É importante lembrar que essa porcentagem não é apenas para carboidratos refinados, mas também o consumo de alimentos in natura como fruta, mel e sucos”, ressalta a profissional.

Consumo em excesso

Tanto o consumo exagerado de açúcar quanto de adoçantes pode trazer prejuízos ao organismo. Entre os efeitos mais preocupantes estão: