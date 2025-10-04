Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Açúcar ou adoçante? Especialista explica qual a escolha mais saudável

Nutricionista esclarece que a decisão depende de diversos fatores, como condição de saúde e hábitos alimentares

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 16:00

O açúcar pode prejudicar a saúde de diversas formas (Imagem: photohasan | Shutterstock)
Açúcar  Crédito:  photohasan | Shutterstock

Quando o assunto é adoçar cafés, sucos e sobremesas, a dúvida é comum: é melhor usar açúcar ou adoçante? A resposta não é tão simples e depende de diversos fatores, como condição de saúde, hábitos alimentares e quantidade consumida.

Segundo a nutricionista clínica e hospitalar Lucyulla Araújo, ambos cumprem a mesma função fisiológica de elevar os níveis de glicose no sangue. “Do ponto de vista fisiológico, não se pode afirmar que exista um conceito absoluto de “mais saudável” que o outro. O açúcar por ser um carboidrato simples, possui quantidade calórica mais elevada, enquanto os adoçantes fornecem quantidades baixas de calorias ou inexistente”, explica.

Leia mais

Imagem - Estes truques ajudam a reduzir o consumo de açúcar no dia a dia

Estes truques ajudam a reduzir o consumo de açúcar no dia a dia

Imagem - Descubra como um café da manhã e hábitos simples podem controlar o açúcar no sangue

Descubra como um café da manhã e hábitos simples podem controlar o açúcar no sangue

Imagem - Hábito simples pós-refeição controla o açúcar no sangue e melhora a digestão

Hábito simples pós-refeição controla o açúcar no sangue e melhora a digestão

De acordo com a especialista, o açúcar branco é o menos indicado, pois passa por intenso processo de refinamento, que elimina fibras, minerais e vitaminas, além da adição de químicos para alcançar uma coloração bastante clara.

Já o mascavo e o demerara sofrem menos processamento industriais, preservando uma parcela maior dos nutrientes. Para pessoas saudáveis, essas são as opções mais recomendadas.

Já no caso de quem tem diabetes, obesidade ou restrições específicas, a melhor escolha são os adoçantes naturais, como stevia e xilitol, que praticamente não têm calorias. “Vale lembrar que para um estilo de vida saudável, o ideal é evitar ao máximo o açúcar”, alerta.

Quanto consumir

A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que os açúcares adicionados sejam, no máximo, 10% do valor energético total diário. Em uma dieta de 2.000 calorias, por exemplo, o consumo deve ser de cerca de 50 gramas por dia. “É importante lembrar que essa porcentagem não é apenas para carboidratos refinados, mas também o consumo de alimentos in natura como fruta, mel e sucos”, ressalta a profissional.

Consumo em excesso

Tanto o consumo exagerado de açúcar quanto de adoçantes pode trazer prejuízos ao organismo. Entre os efeitos mais preocupantes estão:

  • Picos de glicemia;
  • Aumento da ansiedade e da pressão arterial;
  • Elevação dos níveis de colesterol e triglicerídeos;
  • Inflamação;
  • Resistência à insulina;
  • Acúmulo de gordura no fígado (esteatose hepática);
  • Maior risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer.

Tags:

Saúde Alimentação Saudável

Mais recentes

Imagem - Banco Central vai bloquear chaves Pix usadas em golpes e fraudes

Banco Central vai bloquear chaves Pix usadas em golpes e fraudes
Imagem - Policiais descobrem laboratório de falsificação de bebidas no DF

Policiais descobrem laboratório de falsificação de bebidas no DF
Imagem - Ministério da Saúde amplia estoque de antídotos para tratamento de casos de intoxicação por metanol

Ministério da Saúde amplia estoque de antídotos para tratamento de casos de intoxicação por metanol

MAIS LIDAS

Imagem - Júnior Dutra morre após procedimento estético; ele denunciou hospital antes de morrer
01

Júnior Dutra morre após procedimento estético; ele denunciou hospital antes de morrer

Imagem - Tarot do Dia: carta do Eremita pede silêncio interior e paciência neste sábado (4)
02

Tarot do Dia: carta do Eremita pede silêncio interior e paciência neste sábado (4)

Imagem - Governo do Estado planeja revisão de preços do Planserv, diz Jerônimo Rodrigues
03

Governo do Estado planeja revisão de preços do Planserv, diz Jerônimo Rodrigues

Imagem - Anjo da Guarda alerta signos de Virgem, Touro e Aquário para escolhas decisivas neste dia 4 de outubro
04

Anjo da Guarda alerta signos de Virgem, Touro e Aquário para escolhas decisivas neste dia 4 de outubro