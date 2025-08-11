DIABETE

Descubra como um café da manhã e hábitos simples podem controlar o açúcar no sangue

Conheça as estratégias da especialista em glicose e transforme sua saúde diária

Agência Correio

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 08:41

Aprenda a controlar o açúcar no sangue e melhore seu bem-estar Crédito: Freepik

A glicose alta, ou hiperglicemia, é um fator de risco sério que pode levar a problemas graves como doenças cardiovasculares, retinopatia diabética, nefropatia diabética e neuropatia diabética a longo prazo.

Entretanto, é possível evitar esses fatores ao adotar hábitos alimentares inteligentes, principalmente logo cedo.

A nutricionista Juliana Andrade, em entrevista ao portal Metrópole reforça:“Após uma noite de jejum, os níveis de glicose estão baixos. Se a primeira refeição for rica em açúcar, o corpo responde com um pico de insulina, que pode causar uma queda brusca na glicemia, provocando sintomas como irritabilidade, cansaço e fome fora de hora.”

Café da manhã não pode começar com açúcar

Essa refeição atua como uma reposição estratégica de energia, contribuindo para a estabilização da glicemia, sendo um passo fundamental para um metabolismo equilibrado.

Jessie Inchauspé, a popular "deusa da glicose", autora do best-seller Glucose Revolution, compartilha um guia prático para evitar picos de açúcar no sangue e melhorar sua qualidade de vida, de acordo com a entrevista ao portal.

A especialista sugere um café da manhã focado em proteínas, gorduras boas e vegetais. Ela inclui ovos, iogurte grego, tofu ou sobras de carne, complementados com manteiga e queijo feta, além de vegetais como tomate-cereja.

Lanches rápidos e intermediários

Para quem tem pouco tempo, uma versão prática é iogurte grego natural com uma colher de manteiga de amendoim sem açúcar, oferecendo saciedade prolongada e evitando a elevação brusca da glicose.

Para os lanches, troque bolos e biscoitos por pão de fermentação natural, e geleia por manteiga de amendoim. Opte por iogurte natural com frutas vermelhas congeladas em vez das versões adoçadas.

Dicas além da refeição

O truque de ouro segundo a "deusa da glicose" é simples: caminhe por 15 minutos após as refeições, uma prática que reduz significativamente a resposta glicêmica do corpo.