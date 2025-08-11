Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Descubra como um café da manhã e hábitos simples podem controlar o açúcar no sangue

Conheça as estratégias da especialista em glicose e transforme sua saúde diária

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 08:41

Aprenda a controlar o açúcar no sangue e melhore seu bem-estar
Aprenda a controlar o açúcar no sangue e melhore seu bem-estar Crédito: Freepik

A glicose alta, ou hiperglicemia, é um fator de risco sério que pode levar a problemas graves como doenças cardiovasculares, retinopatia diabética, nefropatia diabética e neuropatia diabética a longo prazo. 

Entretanto, é possível evitar esses fatores ao adotar hábitos alimentares inteligentes, principalmente logo cedo.

Café da manhã

Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
1 de 12
Café da manhã por Shutterstock

A nutricionista Juliana Andrade, em entrevista ao portal Metrópole reforça:“Após uma noite de jejum, os níveis de glicose estão baixos. Se a primeira refeição for rica em açúcar, o corpo responde com um pico de insulina, que pode causar uma queda brusca na glicemia, provocando sintomas como irritabilidade, cansaço e fome fora de hora.” 

Café da manhã não pode começar com açúcar

Essa refeição atua como uma reposição estratégica de energia, contribuindo para a estabilização da glicemia, sendo um passo fundamental para um metabolismo equilibrado.

Jessie Inchauspé, a popular "deusa da glicose", autora do best-seller Glucose Revolution, compartilha um guia prático para evitar picos de açúcar no sangue e melhorar sua qualidade de vida, de acordo com a entrevista ao portal.

A especialista sugere um café da manhã focado em proteínas, gorduras boas e vegetais. Ela inclui ovos, iogurte grego, tofu ou sobras de carne, complementados com manteiga e queijo feta, além de vegetais como tomate-cereja. 

Lanches rápidos e intermediários

Para quem tem pouco tempo, uma versão prática é iogurte grego natural com uma colher de manteiga de amendoim sem açúcar, oferecendo saciedade prolongada e evitando a elevação brusca da glicose.

Para os lanches, troque bolos e biscoitos por pão de fermentação natural, e geleia por manteiga de amendoim. Opte por iogurte natural com frutas vermelhas congeladas em vez das versões adoçadas. 

Dicas além da refeição

O truque de ouro segundo a "deusa da glicose" é simples: caminhe por 15 minutos após as refeições, uma prática que reduz significativamente a resposta glicêmica do corpo. 

Sempre fique atento aos picos de glicose no sangue, afinal, representam um perigo silencioso para a sua saúde, podendo desencadear problemas graves a longo prazo.

Mais recentes

Imagem - Felca afirma que anda com carro blindado e seguranças após denunciar exploração de menores

Felca afirma que anda com carro blindado e seguranças após denunciar exploração de menores
Imagem - Claudia Leitte publica vídeo em apoio à denúncia de Felca: 'Temos que ser radicais'

Claudia Leitte publica vídeo em apoio à denúncia de Felca: 'Temos que ser radicais'
Imagem - Gilsons homenageia Preta Gil com texto emocionante: 'Seu legado é o que somos'

Gilsons homenageia Preta Gil com texto emocionante: 'Seu legado é o que somos'

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil
01

Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil

Imagem - Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'
02

Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'

Imagem - Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil
03

Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil

Imagem - Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil
04

Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil