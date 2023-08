Policial civil foi morta com mais de 60 facadas no DF

Valderia e Leandro Ferreira. Crédito: Reprodução

A policial civil Valderia da Silva Barbosa Peres, 46 anos, da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) 2, no Distrito Federal, foi assassinada com mais de 64 facadas, segundo laudos preliminares elaborados pelo Instituto Médico Legal (IML) aos quais a reportagem do Metrópoles teve acesso. A agente foi encontrada morta no banheiro de casa na tarde de sexta-feira (11).



Leandro Peres Ferreira é suspeito de matar a ex-companheira. Vídeos do circuito interno do prédio mostram ele pegando uma bicicleta e indo embora, por volta das 12h26.

Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encontrado pelo filho dela, por volta das 12h30. Ele contou que chegou na casa da mãe e ela não atendeu. Ele disse que deu a volta na casa, e abriu a porta através da janela, por fora. Quando entrou no cômodo, encontrou o corpo da mãe caído no chão do banheiro.

O filho de Valderia disse à polícia que a mãe e Leandro estavam separados, mas que o homem havia saído de casa havia cerca de um mês, porém, insistia em reatar o relacionamento.