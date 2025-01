VIOLÊNCIA

Empresário é morto na porta de hotel no Rio; policial é suspeito

Crime aconteceu após uma discussão de trânsito entre os dois

Carol Neves

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 08:01

Policial civil Raphael Ferreira Gedeão é investigado Crédito: Reprodução

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) identificou o responsável pelos disparos contra o empresário e assessor parlamentar Marcelo dos Anjos Abitan da Silva, de 49 anos, que foi atingido por pelo menos três tiros na madrugada do domingo (19), no Rio de Janeiro. O atirador é o investigador da Polícia Civil Raphael Ferreira Gedeão, lotado na Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). O crime aconteceu em frente à garagem do hotel Wyndham, localizado na Barra da Tijuca, após uma discussão entre os dois. As informações são de O Globo.

O advogado de Gedeão, Saulo Carvalho, enviou um comunicado à DHC informando que seu cliente está "disponível para prestar esclarecimentos e colaborar com a investigação". De acordo com testemunhas, o policial estava em uma picape prata, bloqueando a entrada da garagem, quando Marcelo chegou com seu carro, um Sportage. Em seguida, o empresário teria começado a buzinar repetidamente, pedindo para o policial liberar a passagem, momento em que a discussão teve início.

O sobrinho de Marcelo, Paulo Cesar Acherman, de 25 anos, que estava hospedado no mesmo hotel com o tio e a família, relatou que, de sua suíte no 14º andar, ouviu o som constante da buzina e logo depois o estampido de cinco tiros. Foi só mais tarde que ele soube que o homem baleado era seu tio.

Conhecido como "Marcelo dos Brinquedos", o empresário era proprietário de uma loja de brinquedos em Madureira e costumava ficar até tarde na fábrica aos sábados para receber mercadorias, conforme contou seu sobrinho. Além disso, ele atuava como assessor da vereadora Vera Lins (PP-RJ).