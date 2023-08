Policial é preso por desviar drogas de delegacia em troca de sexo com traficantes

Um comissário da Polícia Civil de Pernambuco foi preso suspeito de subtrair drogas apreendidas e repassá-las para traficantes. Além disso, segundo a investigação, o policial também trocava os entorpecentes por sexo com os homens.



Os desvios de drogas e até de documentos sigilosos de investigações aconteciam na Delegacia de Serra Talhada, no Sertão do Estado. Detalhes da Operação Pérfido, deflagrada nessa quarta-feira (2), foram apresentados nesta quinta em coletiva de imprensa.