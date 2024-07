MINAS

Policial penal mata jovem que chamou filha dele de 'baranga'

De acordo com uma ex-namorada, testemunha da situação, a vítima, identificada como David Alexandre Castorino Moreira, teria começado 'a dar em cima' de uma amiga — a filha do policial —, que o recusou e contou a situação para a ex-namorada. Ele, então, começou a chamá-la de 'baranga'.

Ao g1 Minas Gerais, a Polícia Civil disse que apura o caso. Apesar de o assassinato ter sido gravado por câmeras de segurança, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública declarou que ainda não dá para afirmar que o policial é o autor do crime. Os jogos de azar do local, além disso, foram apreendidos. As informações são do Jornal O Povo.