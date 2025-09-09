DESVIO DE ROTA

Policial rodoviário federal e dois empresários são presos por esquema de pagamento de propina

A Justiça afastou o policial do cargo público e proibiu novas contratações pelos particulares com o Detran/RS

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 08:57

Um policial rodoviário federal e dois empresários foram presos nesta terça-feira (9) pela Polícia Federal (PF). Os mandados de prisões fazem parte das ações da Operação Desvio de Rota, que investiga o suposto pagamento de propina a dois policiais rodoviários federais lotados no Rio Grande do Sul para remoção de veículos apreendidos. As ordens judiciais foram expedidas pela 7ª Vara Federal de Porto Alegre. A Justiça ainda aplicou outras medidas restritivas, como o afastamento do cargo público

A ação contou com o apoio da Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul e da Corregedoria-Geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Rio Grande do Sul. Durante a deflagração, os policiais federais realizaram busca e apreensão em nove endereços, além do sequestro de quatro veículos e do bloqueio de contas bancárias vinculadas aos suspeitos e às empresas utilizadas pelo grupo. Foram realizadas ainda três prisões temporárias: um policial rodoviário federal e dois empresários que comandavam o Centro de Remoção e Depósito investigado.