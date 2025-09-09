Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 08:57
Um policial rodoviário federal e dois empresários foram presos nesta terça-feira (9) pela Polícia Federal (PF). Os mandados de prisões fazem parte das ações da Operação Desvio de Rota, que investiga o suposto pagamento de propina a dois policiais rodoviários federais lotados no Rio Grande do Sul para remoção de veículos apreendidos. As ordens judiciais foram expedidas pela 7ª Vara Federal de Porto Alegre. A Justiça ainda aplicou outras medidas restritivas, como o afastamento do cargo público
Policial rodoviário federal e dois empresários são presos por esquema de pagamento de propina
A ação contou com o apoio da Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul e da Corregedoria-Geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Rio Grande do Sul. Durante a deflagração, os policiais federais realizaram busca e apreensão em nove endereços, além do sequestro de quatro veículos e do bloqueio de contas bancárias vinculadas aos suspeitos e às empresas utilizadas pelo grupo. Foram realizadas ainda três prisões temporárias: um policial rodoviário federal e dois empresários que comandavam o Centro de Remoção e Depósito investigado.
A Justiça também proibiu novas contratações pelos particulares com o Detran/RS. Estima-se que o valor total não recolhido aos cofres públicos, entre agosto de 2021 até agosto de 2025, é de R$ 1 milhão, decorrente da ausência de registro e consequente recolhimento de taxas junto ao Detran/RS de mais de 1.300 remoções efetuadas pelos investigados. Já o valor recebido, a título de propina, em razão da prática no mesmo período, é estimado em mais de R$ 240 mil.