Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Policial rodoviário federal e dois empresários são presos por esquema de pagamento de propina

A Justiça afastou o policial do cargo público e proibiu novas contratações pelos particulares com o Detran/RS

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 08:57

Policial rodoviário federal e dois empresários são presos por esquema de pagamento de propina
Policial rodoviário federal e dois empresários são presos por esquema de pagamento de propina Crédito: Divulgação

Um policial rodoviário federal e dois empresários foram presos nesta terça-feira (9) pela Polícia Federal (PF). Os mandados de prisões fazem parte das ações da Operação Desvio de Rota, que investiga o suposto pagamento de propina a dois policiais rodoviários federais lotados no Rio Grande do Sul para remoção de veículos apreendidos. As ordens judiciais foram expedidas pela 7ª Vara Federal de Porto Alegre. A Justiça ainda aplicou outras medidas restritivas, como o afastamento do cargo público

Policial rodoviário federal e dois empresários são presos por esquema de pagamento de propina

Policial rodoviário federal e dois empresários são presos por esquema de pagamento de propina por Divulgação/PF
Policial rodoviário federal e dois empresários são presos por esquema de pagamento de propina por Divulgação/PF
Policial rodoviário federal e dois empresários são presos por esquema de pagamento de propina por Divulgação/PF
Policial rodoviário federal e dois empresários são presos por esquema de pagamento de propina por Divulgação
1 de 4
Policial rodoviário federal e dois empresários são presos por esquema de pagamento de propina por Divulgação/PF

A ação contou com o apoio da Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul e da Corregedoria-Geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Rio Grande do Sul. Durante a deflagração, os policiais federais realizaram busca e apreensão em nove endereços, além do sequestro de quatro veículos e do bloqueio de contas bancárias vinculadas aos suspeitos e às empresas utilizadas pelo grupo. Foram realizadas ainda três prisões temporárias: um policial rodoviário federal e dois empresários que comandavam o Centro de Remoção e Depósito investigado.

A Justiça também proibiu novas contratações pelos particulares com o Detran/RS. Estima-se que o valor total não recolhido aos cofres públicos, entre agosto de 2021 até agosto de 2025, é de R$ 1 milhão, decorrente da ausência de registro e consequente recolhimento de taxas junto ao Detran/RS de mais de 1.300 remoções efetuadas pelos investigados. Já o valor recebido, a título de propina, em razão da prática no mesmo período, é estimado em mais de R$ 240 mil.

Mais recentes

Imagem - Morre paciente que recebeu ácido de limpeza na veia durante hemodiálise

Morre paciente que recebeu ácido de limpeza na veia durante hemodiálise
Imagem - Fux interrompe Moraes e já sinaliza discordância em julgamento de Bolsonaro

Fux interrompe Moraes e já sinaliza discordância em julgamento de Bolsonaro
Imagem - Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'Vou atrás de cada um de vocês'

Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'Vou atrás de cada um de vocês'

MAIS LIDAS

Imagem - Filho de Arlindo Cruz fora do casamento se revolta por exclusão na herança do pai
01

Filho de Arlindo Cruz fora do casamento se revolta por exclusão na herança do pai

Imagem - Bahia vende Lucho Rodríguez por € 22 milhões e bate recorde histórico no Nordeste
02

Bahia vende Lucho Rodríguez por € 22 milhões e bate recorde histórico no Nordeste

Imagem - Concurso do Core tem 800 vagas e salários de até R$ 8 mil
03

Concurso do Core tem 800 vagas e salários de até R$ 8 mil

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
04

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado