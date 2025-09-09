JÁ CHECOU?

Quase 50 milhões de pessoas ainda têm 'dinheiro esquecido' nos bancos; veja se você está entre eles

O montante esquecido nas instituições financeiras pelos clientes soma R$ 10,69 bilhões

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11:04

Dinheiro ainda pode ser resgatado Crédito: Shutterstock

O Banco Central informou que ainda existem, nas instituições financeiras, R$ 10,69 bilhões em "recursos esquecidos" pelos clientes. O balanço considera valores contabilizados até julho. Deste total, R$ 8,08 bilhões são recursos de 48 milhões de pessoas físicas e R$ 2,61 bilhões são valores de 4,6 milhões de empresas. O Banco Central informou ainda que, até o momento, já foram devolvidos R$ 11,33 bilhões em recursos que estavam esquecidos nas instituições financeiras. As informações são do G1.

O sistema do Banco Central permite consultar se pessoas físicas, inclusive quem já faleceu, e empresas deixaram valores para trás em bancos, consórcios ou outras instituições. O prazo oficial para buscar os recursos teria acabado em 16 de outubro de 2024. Entretanto, na prática, o Ministério da Fazenda informou que não há prazo para clientes resgatarem os valores nas instituições financeiras.