Quase 50 milhões de pessoas ainda têm 'dinheiro esquecido' nos bancos; veja se você está entre eles

O montante esquecido nas instituições financeiras pelos clientes soma R$ 10,69 bilhões

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11:04

Dinheiro ainda pode ser resgatado
Dinheiro ainda pode ser resgatado Crédito: Shutterstock

O Banco Central informou que ainda existem, nas instituições financeiras, R$ 10,69 bilhões em "recursos esquecidos" pelos clientes. O balanço considera valores contabilizados até julho. Deste total, R$ 8,08 bilhões são recursos de 48 milhões de pessoas físicas e R$ 2,61 bilhões são valores de 4,6 milhões de empresas. O Banco Central informou ainda que, até o momento, já foram devolvidos R$ 11,33 bilhões em recursos que estavam esquecidos nas instituições financeiras. As informações são do G1.

O sistema do Banco Central permite consultar se pessoas físicas, inclusive quem já faleceu, e empresas deixaram valores para trás em bancos, consórcios ou outras instituições. O prazo oficial para buscar os recursos teria acabado em 16 de outubro de 2024. Entretanto, na prática, o Ministério da Fazenda informou que não há prazo para clientes resgatarem os valores nas instituições financeiras.

Os interessados em saber se possuem algum dinheiro esquecido pode fazer a consulta acessando o site https://valoresareceber.bcb.gov.br. O Banco Central informa ainda que os valores só serão liberados para aqueles que fornecerem uma chave PIX para a devolução. Caso não tenha uma chave cadastrada, é preciso entrar em contato com a instituição para combinar a forma de recebimento. Outra opção é criar uma chave e retornar ao sistema para fazer a solicitação.

