BOLETO ACUMULADO

Por que o Nordeste tem a maior taxa de inadimplência de aluguéis do país?

Os números da inadimplência do aluguel na Bahia permanecem acima da média nacional, mas está abaixo da registrada no Nordeste

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 12:11

Por que o Nordeste tem a maior taxa de inadimplência de aluguéis do país? Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

A região Nordeste registra a maior taxa de inadimplência de aluguel do país e está acima também da média nacional. Enquanto que no país o índice registrado em julho foi de 3,76%, no Nordeste atingiu 4,91%. Embora melhor que o desempenho regional, os números da Bahia permanecem acima da média nacional: 3,93% no período, abaixo dos 4,1% de junho. Os dados são do Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica, principal plataforma de soluções tecnológicas e financeiras para os mercados condominial e imobiliário no país.

Na avaliação do diretor de Negócios para Imobiliárias da Superlógica, Manoel Gonçalves, além dos aspectos econômicos da região, que tem maior taxa de desemprego e também mais inadimplência, há também uma questão cultural que favorece esse aumento. "Há muito imóvel em que o aluguel é feito de pessoa para pessoa e o proprietário não tem essa expertise de analisar o locatário, então faz com que aumente ainda mais essa inadimplência em relação a outras regiões do país", pondera.

No caso de um imóvel cobiçado, o proprietário pode pensar: por que pagar os custos de uma imobiliária se eu mesmo posso administrar esse aluguel e ficar com a renda total? Mas Gonçalves alerta que, muitas vezes, o que num primeiro momento pode parecer como algo mais rentável, pode custar caro. "Imagine que um mês de aluguel pagaria dez meses da taxa de administração da imobiliária, mas aí o proprietário não tem a expertise de fazer essa análise, fica dois, três, quatro, cinco meses sem receber e depois precisa despejar o inquilino. Ele que não tem equipe jurídica, então ainda vai levar um ou dois anos para despejar o inquilino, e aí o prejuízo já foi enorme", explica.

Diferentemente do proprietário, Gonçalves explica que as imobiliárias conseguem diminuir o índice de inadimplência porque elas fazem uma curadoria melhor desse locatário. Ainda assim, ele diz que o Nordeste usa menos garantias profissionais do que o restante do país. "O que são garantias profissionais? Ao invés de usar fiador, usar financiadoras, usar seguradoras para garantir esse locatário. Quando você usa empresas que são do mercado financeiro, elas tem mais expertise ainda para analisar esse locatário. Por conseguinte, esse índice de inadimplência das regiões que mais adotam seguros profissionais são menores do que o de outras regiões", avalia.