Por que o resultado das cirurgias plásticas não duram para sempre?

Especialista em contorno corporal esclarece como o tempo, o estilo de vida e a genética influenciam nos resultados no longo prazo

“Cirurgia plástica não congela o tempo. Ela pode reverter sinais, remodelar o contorno e restaurar proporções, mas o corpo vai seguir envelhecendo”, afirma o especialista. Procedimentos como lifting facial, lipoaspiração e colocação de prótese mamária oferecem resultados que podem durar anos, desde que o paciente adote um estilo de vida saudável. No caso do lifting, por exemplo, os efeitos podem se manter por cerca de dez a quinze anos, mas fatores como tabagismo, exposição solar e má alimentação podem acelerar o processo de envelhecimento e comprometer o resultado”, explica o cirurgião.>

O especialista ressalta ainda que a cirurgia plástica é parte de um processo, entregando resultados duradouros, mas dentro da lógica do tempo. Por isso, ele alerta que o autocuidado é o que prolonga esses efeitos e ajuda o paciente a envelhecer com mais qualidade. Entre as medidas sugeridas para prolongar os efeitos de um procedimento ele lista: manter o peso estável, seguir uma alimentação equilibrada, praticar atividades físicas e adotar cuidados com a pele, como uso de protetor solar e tratamentos complementares.>