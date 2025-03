APREENSÃO

Porsche de R$ 1,5 milhão vira viatura da Polícia Federal

Carro de luxo atinge 100 km/h em menos de 3 segundos

O veículo de luxo foi apreendido pela PF em junho de 2024, durante a operação Toppare, realizada em Camboriú, no Litoral Norte. A operação investigava crimes de lavagem de dinheiro, tráfico internacional de drogas e sequestro de bens relacionados a investigados, tendo sido sequestrados R$ 35 milhões em bens na ocasião.>

Para que o Porsche fosse transformado em uma "viatura de luxo", a Polícia Federal obteve autorização da Justiça Federal para o uso do carro até que uma decisão final sobre a propriedade do bem seja tomada. A utilização do veículo visa preservar o bem e utilizá-lo para fins de interesse público.>