ACIDENTE AÉREO

Posição dos corpos indica que passageiros se prepararam para queda em Vinhedo

Ocupantes do avião estavam na chamada posição de “brace”, usada em pousos de emergência

Da Redação

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 10:32

Equipes na área da queda do avião em Vinhedo (SP) Crédito: Defesa Civil de Vinhedo

A posição em que os corpos foram encontrados dentro do avião que caiu em Vinhedo, em São Paulo, sugerem que os passageiros esperavam um pouso de emergência. É o que afirma o diretor do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) do estado de São Paulo, Maurício Freire. A aeronave caiu na última sexta-feira (9) e não deixou sobreviventes.

A observação parte da forma em que alguns dos ocupantes da aeronave estavam, com as mãos protegidas, sugerindo uma das posições de “brace”. A técnica consiste em colocar a cabeça entre os joelhos e abraçar as pernas para reduzir o impacto da queda no corpo. Ela costuma ser usada em situações de emergência.

Não há confirmação se o posicionamento foi uma orientação da tripulação ou dos próprios passageiros.

“Talvez o Cenipa [Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos] possa vir a esclarecer esse ponto, grande parte das vítimas encontradas nesse caso estavam com as mãos preservadas. Isso ajudou muito, inclusive naqueles pouco carbonizados”, disse Freire, na quinta-feira (15). O diretor do IIRGD também participou do trabalho de identificação no acidente aéreo da TAM (hoje Latam) em 2007.