EDUCAÇÃO

Prazo para pedir isenção do Enem começa nesta segunda (14); saiba quem tem direito

Interessados têm até 25 de abril para fazer a solicitação

Começa, nesta segunda-feira (14), o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025. Interessados têm até o dia 25 de abril para pedir a gratuidade. A solicitação deve ser feita pela Página do Participante, com o login único do portal de serviços do governo federal, o Gov.br.>