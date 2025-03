PONTUAÇÃO MÁXIMA

Saiba quem é a estudante baiana que tirou nota mil na redação do Enem

Natural do município de Antônio Cardoso, a jovem fez a prova como "treineira"

Monique Lobo

Publicado em 19 de março de 2025 às 18:43

Ranielli Arcanja de Araújo Crédito: Divulgação

Uma estudante baiana, da rede pública estadual, alcançou a nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio de 2024 (Enem). Ranielli Arcanja de Araújo, 18 anos, do Colégio Estadual do Campo de Tempo Integral Genivaldo de Almeida Brandão, no município de Antônio Cardoso, está cursando o 3º ano, mas cursava o 2º ano quando fez a prova como "treineira". >

O resultado foi divulgado na última sexta-feira (14), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Entre os 4.325.960 inscritos para o exame, mais de 841 mil (19,4%) fizeram a prova como "treineiros".>

"No primeiro ano do Ensino Médio, eu também fiz a prova e tirei 920 na redação, mas não me contentei. Estudei bastante para tentar novamente no 2° ano e, então, consegui este feito. Mas a verdadeira intenção é chegar no 3° ano com um bom desempenho para alcançar o curso que eu quero", disse Ranielli.>

Para alcançar a nota 1.000 na redação, a jovem seguiu uma rotina intensa de estudos, assistindo a videoaulas, buscando dicas na internet e contando com o apoio da escola. "Quando vi o tema, senti um alívio, porque já tinha estudado sobre a herança africana no Brasil e sabia como desenvolver o texto. Na hora da prova, fiquei nervosa, mas respirei fundo e me concentrei. Quando saiu o resultado e vi minha nota, foi uma sensação incrível. Todo o esforço, as noites sem dormir e o estresse valeram muito a pena", completou.>

Bons resultados>

Outra estudante que obteve um excelente resultado foi Ana Caroline Aguiar Souza, 16 anos, de Igaporã, que, ainda no 2º ano, alcançou 960 na redação do Enem. Atualmente no 3º ano do Colégio Estadual de Tempo Integral de Igaporã, Ana Caroline atribuiu seu desempenho à dedicação aos estudos e ao suporte da escola. >

"Para me preparar para a prova, além de estudar, eu analisei redações nota mil dos anos anteriores. Além disso, também acompanhei diversos professores da área nas redes sociais, que sempre compartilham dicas que são muito valiosas. A escola me ajudou também no processo. Quando eu estava no 1° ano, tinha uma matéria que falava sobre os povos originários do Brasil. Foi justamente isso que me ajudou a escrever o texto. A sensação de ver que minha nota foi extraordinária é indescritível. Não conseguia acreditar que aquela nota era realmente minha. Eu me senti muito abençoada por Deus por ter alcançado esta nota", revelou.>