NÃO SABE SE VAI CURSAR

'Meu foco nunca foi o Enem', diz aluno de escola pública que passou em Medicina na Ufob

Jovem tem 18 anos e está esperando resultado de outro vestibular

Esther Morais

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 13:49

Estudante de 18 anos passou em universidade pública na Bahia Crédito: Reprodução / Acervo pessoal

O que muitos passam três, seis e até nove anos para conseguir, o jovem Ruann Paes, de 18 anos, conseguiu logo após se formar no Ensino Médio: ser aprovado em Medicina. O estudante recebeu o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) na manhã de segunda-feira (27), por volta das 7h da manhã, com a mãe quase arrombando a porta para dar a notícia. Ele conseguiu uma vaga na Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), mas... não sabe ainda se vai cursar. >

"Meu foco nunca foi o Enem [Exame Nacional do Ensino Médio]. Meu sonho é a UnB [Universidade de Brasília], uma das 10 melhores para a área no Brasil. Eu não imaginava que fosse passar no Enem. Dei o meu máximo, mas não tinha sido prioridade", explica. Questionado se vai se matricular na federal baiana, ele respondeu: "Estou esperando o resultado da UnB [tem vestibular próprio], então não posso afirmar", disse. A lista de aprovação será divulgada na próxima sexta-feira (31). >

Mas não estranhe tanto a preferência, é que o futuro médico mora em São Félix do Coribe, no oeste baiano, que tem uma distância de 930 km de Salvador e 615 km de Brasília. A distância para Barreiras, onde é o curso de Medicina da Ufob, é de 220 km. Além disso, ele conta que, desde o 1° ano do Ensino Médio, já sabia o que queria estudar e onde. A decisão se deu pela proximidade com a matéria de Biologia e o objetivo de fazer a diferença na vida das pessoas. Desde então, ele tem se preparado as provas. >

"Estudei, na maior parte do tempo sozinho, presto vestibular de Avaliação Seriada há três anos. Em 2023 tive uma rotina bem puxada. Ia para a escola pela manhã, depois tinha academia, trabalho e voltava a estudar. Eu levantava 7h e só ia parar 23h. Foi assim praticamente o ano inteiro", relembra. >

Nesse 3° ano [do EM] vi que precisaria dar meu máximo. Peguei mais firme. Tinha uma média de 3h a 4h de estudo por dia,. já cheguei a estudar por 8h. Também não me privava de estudar só em casa. Ia para a aula em turno oposto. Coloquei o estudo como prioridade, na frente de tudo", afirma. Para ele, o segredo do sucesso é fazer exercícios e muitos simulados. Em um ano, Ruann respondeu cerca 6 mil questões.>

E o resultado positivo veio ontem. O jovem diz que estava dormindo - uma vez que a previsão da publicação era no domingo, mas atrasou e só saiu na manhã de segunda - quando foi surpreendido pela mãe, que estuda Artes Visuais na Ufob. "Ter passado foi uma felicidade tremenda. Estava ansioso para ver o resultado, mas eu acabei dormindo. Não esperava que saisse tão cedo. Todos da minha família ficaram felizes", celebra. >