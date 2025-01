CONCORRIDO

Medicina? Saiba os cursos com as maiores notas de corte para entrar na Ufba

Direito, Psicologia e Engenharia aparecem na lista

Esther Morais

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 13:57

Ufba perdeu posição em um ano Crédito: Reprodução/Ufba

Entrar em uma universidade pública é um sonho, mas também um desafio, sobretudo, por causa da concorrência. Medicina, no campus de Salvador da Universidade Federal da Bahia (Ufba), por exemplo, atingiu uma nota de corte igual a 785,83 na ampla concorrência. O curso é o que exige a maior nota para entrar na instituição. >

Em segundo lugar aparece Medicina no campus de Vitória da Conquista, com corte igual a 782,68. Na sequência, Engenharia da Computação (766,36), Ciência da Computação (757,33) e Direito (738,19), no turno diurno, completam o top 5. >

Os cursos de Ciências Exatas dominam o ranking, tendo ainda Sistemas de Informação (737,40) em sexto lugar, Engenharia Elétrica (736,61), em sétimo, Engenharia Mecânica (734,51), em nono, e Engenharia Química (727,24), em décimo. Apenas Direito, Medicina e Psicologia (aparece na oitava colocação com 736,39) representam as Ciências Humanas e Biológicas. >

Ao todo, a Ufba ofereceu 6.214 vagas em 100 cursos. Para quem foi aprovado, o prazo para envio dos documentos começa na terça-feira (28) e segue até às 17h da segunda-feira da próxima semana (3). >

Nessa etapa, todas os aprovados deverão acessar o endereço eletrônico para confirmar o interesse na vaga para qual foi selecionado e assinar as declarações digitais disponíveis no sistema. Vale ressaltar que o acesso deverá ser feito, preferencialmente, por meio de computadores e/ou notebooks, uma vez que o site não é compatível com dispositivos móveis, como tablets e smartphones.>

Também devem encaminhar a documentação necessária para análise e validação. No caso dos candidatos às vagas da ampla concorrência, é exigido: foto 3x4, documento de identificação com foto, certificado de conclusão e histórico escolar do ensino médio, documento de quitação militar, CPF e certidão de quitação eleitoral. >

Veja as maiores notas de corte da Ufba:

MEDICINA (Salvador): 785,83>

MEDICINA (Vitória da Conquista): 782,68>

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO: 766,36>

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO: 757,33>

DIREITO (Diurno): 738,19>

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: 737,40>

ENGENHARIA ELÉTRICA: 736,61>

PSICOLOGIA: 736,39>

ENGENHARIA MECÂNICA: 734,51>

ENGENHARIA QUÍMICA: 727,24>