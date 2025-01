SISU

Conseguiu vaga na Ufba? Veja documentos e passo a passo para a matrícula

Universidade alerta ainda que o não envio de documentos corresponderá à desistência da vaga

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 07:52

Estudantes que garantiram vaga no Sisu devem enviar documentação para confirmar matrícula Crédito: Reprodução/Ufba

O domingo foi de muita expectativa e ansiedade. Muita gente ficou com o dedo doendo de tanto clicar no site do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para conferir se conseguiu a vaga em uma instituição pública de ensino superior. Apesar do Ministério da Educação (MEC) ter informado que o resultado seria divulgado no dia 26, só foi liberado o acesso na manhã desta segunda-feira (27). Quem conseguiu, pulou, gritou, está espalhando a conquista por aí, mas, apesar da alegria, ainda há questões burocráticas pra resolver. Para quem conquistou uma das 6.214 vagas ofertadas em 100 cursos pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), o prazo para envio dos documentos começa nessa terça-feira (28) e segue até às 17h da segunda-feira da próxima semana (3). >

Nessa etapa, todas os aprovados deverão acessar o endereço eletrônico para confirmar o interesse na vaga para qual foi selecionado e assinar as declarações digitais disponíveis no sistema. Vale ressaltar que o acesso deverá ser feito, preferencialmente, por meio de computadores e/ou notebooks, uma vez que o site não é compatível com dispositivos móveis, como tablets e smartphones>

Também devem encaminhar a documentação necessária para análise e validação. No caso dos candidatos às vagas da ampla concorrência, é exigido: foto 3x4, documento de identificação com foto, certificado de conclusão e histórico escolar do ensino médio, documento de quitação militar, CPF e certidão de quitação eleitoral>

Já os classificados em vaga destinada a estudantes que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas brasileiras, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo, deverão comprovar que possui inscrição no CADÚnico. Os candidatoss deverão assinalar no sistema de envio de documentos a declaração afirmando que não cursaram, em algum momento, parte do Ensino Médio em escolas particulares.>

Durante o período de envio dos documentos, a banca de análise documental realizará a avaliação seguindo a ordem cronológica de recebimento dos documentos no sistema. Por isso, os candidatos deverão acessar o sistema para acompanhar a situação provisória da análise. Caso a documentação seja recusada, as pessoas deverão realizar as correções necessárias enquanto o sistema permanecer aberto e aguardar nova análise. A Ufba reforça que todos os documentos recusados deverão ser alterados exclusivamente no Siscon, não sendo necessário enviar e-mail para avisar da substituição.>

Após a etapa de envio de documentos, os candidatos deverão salvar o requerimento de inscrição/matrícula, gerado ao final do procedimento. Ele deverá ser guardado, pois será o comprovante de interesse na vaga. O resultado final da análise da documentação estará disponível em lista a ser publicada no site https://ingresso.ufba.br/ no dia 12 de fevereiro. Quem tiver a documentação indeferida poderá interpor recurso administrativo. A Ufba alerta ainda que o não envio de documentos corresponderá à desistência da vaga.>

A Ufba também chama a atenção para o fato de que o envio da documentação, através do sistema de matrícula, não impede a convocação presencial dos candidatos, posteriormente, para conferência de documentos enviados, esclarecimentos sobre eventuais inconsistência.>

Horários e disciplinas>

Após efetuar a matrícula, os novos alunos receberão um quadro de horários e disciplinas para o respectivo semestre de ingresso (2025.1 ou 2025.2), que será criado considerando a disponibilidade de componentes curriculares ofertados pelos departamentos/coordenação acadêmica dos cursos. De acordo com a Ufba, o quadro de horários e disciplinas para o semestre 2025.2 será ofertada somente próximo ao início deste período letivo.>