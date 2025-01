UNIVERSIDADES BAIANAS

64 candidatos por vaga: veja os cursos mais concorridos no Sisu na Bahia

Medicina ocupa cinco de dez posições no ranking de cursos com maior número de inscrições nas universidade públicas do estado

Esther Morais

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 08:42

Faculdade e Medicina da Ufba Crédito: Divulgação/FMB

O curso com o maior número de inscritos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, entre todas as universidade públicas baianas, é o de Medicina na Universidade Federal da Bahia (Ufba), no campus de Salvador. Foram 7.627 inscritos e 118 aprovações, ou seja, a concorrência é de 64 candidatos por vaga. >

Medicina, inclusive, ocupa cinco dos 10 lugares no ranking (veja abaixo). O curso ocupa ainda a segunda posição, pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), com 3.150 inscrições para 60 aprovações, o quarto lugar, pela Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), com 2.984 incristoscpara 40 vagas - sendo a concorrência igual a 70 para 1 -, na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), tendo 2.529 inscritos para 35 vagas, e Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), que teve 2.390 candidatos e 44 aprovações. >

Direito é outro curso que se repete na lista. Ele ocupa o terceiro lugar com mais inscritos, tendo 3.078 candidatos em busca de uma vaga na Uefs, e apenas 90 aprovados. Na Ufba, foram 2.757 para 140 vagas. >

Enfermagem na Ufba, para o campus Canela, ocupa o quinto lugar. O registro foi de 2.791 para 80 vagas. Psicologia também entra na lista, na sétima e nona posição, pela Ufba e Uefs. Foram 2.529 para 35 vagas e 2.495 para 70 aprovados, respectivamente.>

A Bahia teve 21.963 pessoas aprovadas no Sisu 2025. O estado teve 206.213 inscrições, levando-se em consideração que cada inscrito podia escolher até dois cursos. De acordo com o levantamento do Ministério da Educação (MEC), publicado nesta segunda-feira (27), das 22.889 vagas ofertadas por instituições baianas, restam remanescentes apenas 926. >

O estado figura em terceiro lugar no total geral de estudantes aprovados no Sisu em 2025 — classificação que varia de acordo com o número de vagas ofertadas por cada unidade da federação. >

Veja o ranking de inscritos na ordem:

Medicina (Ufba): 7.627 >

Medicina (UFRB): 3.150>

Direito (Uefs): 3.078>

Medicina (Ufob): 2.984>

Enfermagem (Uefs): 2.791>

Direito (Uefs): 2.757>

Psicologia (Uefs): 2.644>

Medicina (Uefs): 2.529>

Psicologia (Uefs): 2.495>

Medicina (Uesc): 2.390>