‘Precisa de um milagre’, diz pai de adolescente que ficou em coma após briga por chiclete

Jovem teve traumatismo craniano grave

Maysa Polcri

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 16:28

Pedro Arthur Turra (direita) foi flagrado agredindo jovem de 16 anos Crédito: Reprodução

O pai do adolescente que foi espancado em uma briga por chiclete, na cidade de Vicente Pires, no Distrito Federal, falou em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, sobre o estado de saúde do filho. O jovem, de 16 anos, foi espancado pelo piloto Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, em janeiro deste ano.

Ao Fantástico, o pai do adolescente contou que a família tem se revezado 24 horas por dia para acompanhar de perto o tratamento. Ele pediu para não mostrar o rosto, por medo de retaliação, e se lembrou do desespero no atendimento no pronto-socorro.

"Ele estava em uma cama e começou a ter convulsão. A gente estava ao lado, na portinha, e toda hora a porta abria, enfermeiras correndo. A gente estava lá rezando, orando. É um desespero que, assim, é surreal”, contou.

Jovens discutiram por conta de um chiclete

A confusão entre os dois jovens teve início, de acordo com relatos de testemunhas, após o agressor ter jogado um chiclete em um amigo da vítima. O adolescente teria respondido que não deixaria a situação passar caso tivesse ocorrido com ele, o que irritou o suspeito

O pai ainda falou que o estado de saúde do jovem é delicado. "As pessoas estão orando por ele, a gente ora por ele todos os dias, energias... Porque a gente acredita em milagre. E hoje, o que ele precisa é de um milagre, porque a situação não está fácil. Mas a gente acredita em Deus... A gente tem fé", falou.

Na sexta-feira (30), a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do piloto Pedro Arthur Turra Basso. Os agentes apreenderam celular, computador, uma faca e um soco inglês. Em nota, os advogados de Pedro disseram que ele vem sofrendo ameaças na cadeia e que, por isso, a Justiça determinou que ele fique em uma cela privativa.

Ele já havia sido denunciado anteriormente por agredir outro jovem também no Distrito Federal. O registro consta em um boletim de ocorrência feito em 28 de junho de 2025. A informação foi divulgada pelo portal G1.