Preços das apostas das Loterias Caixa aumentam na próxima semana; veja novos valores

Banco informa que a atualização tem como objetivo manter a sustentabilidade das modalidades e ampliar os valores das premiações

Quem não abre das apostas das Loterias Caixa vão precisar gastar mais para tentar a sorte. É que as apostas ficarão mais caras a partir da próxima quarta-feira (9). O reajuste vai atingir as modalidades Dupla Sena, Quina, Lotofácil, Mega-Sena, Loteca e Super Sete. De acordo com a Caixa, o reajuste busca ampliar premiações e fortalecer repasses sociais, contribuindo para o desenvolvimento do país. “A atualização tem como objetivo manter a sustentabilidade das modalidades, ampliar os valores das premiações e aumentar os repasses sociais que beneficiam milhões de brasileiros”, informa o banco, em comunicado.>