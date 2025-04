SUSTO

Prédio anexo do MEC é atingido por incêndio

Chamas chegaram à parte externa do imóvel

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de abril de 2025 às 20:43

Prédio precisou ser evacuado Crédito: Reprodução

O prédio anexo do Ministério da Educação (MEC), no Distrito Federal, precisou ser esvaziado na tarde desta segunda-feira (7), após ser atingido por um incêndio. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As informações são do G1 DF. >

De acordo com nota do Ministério, o incêndio teve início no final da tarde, por volta das 17h. As suspeitas é que um ar-condicionado, localizado no subsolo, tenha principiado as chamas. "O edifício foi evacuado em função da fumaça e não há vítimas. O Corpo de Bombeiros foi chamado e atua no local para identificar as causas", informou o MEC.>