Prédio do MPF é isolado após homem deixar caixa com objeto suspeito no local

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 15:50
O prédio do Ministério Público Federal (MPF), em São Paulo, precisou ser isolado na manhã desta segunda-feira (3) após um homem que ainda não foi identificado deixar uma caixa na porta do local onde funciona o órgão. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de averiguação no endereço, que fica na Alameda Ribeirão Preto, Bela Vista, região central de São Paulo.
De acordo com informações dos agentes, o chamado foi feito por volta de 11h pela equipe de segurança do edifício, depois de terem visto o objeto no local. A caixa passou pelo detector de metais e acionou o alerta, indicando a possível presença de algum material metálico. O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), o Canil e o Corpo de Bombeiros participam da operação. Após averiguação, foi constatado que a caixa estava vazia. Por medida de segurança, a área foi isolada e equipes especializadas foram deslocadas para o endereço.