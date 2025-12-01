Acesse sua conta
Prefeito é cassado após usar igreja como isca para comprar votos por R$ 400 no pix

Eleitores afirmam ter sido abordados após entrar em templo religioso, aberto no dia da eleição, para beber água e usar o banheiro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 11:54

Prefeito é cassado após usar igreja como isca para comprar votos por R$ 400 no Pix
Crédito: Divulgação

O prefeito de Narandiba, Danilo Carvalho (Republicanos), teve o mandato cassado por participação em um esquema de compra de votos que utilizou uma igreja evangélica como ponto de abordagem a eleitoras no dia da eleição. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), mulheres foram conduzidas ao interior do templo com oferta de água e banheiro e, ali, receberam proposta de R$ 400 para votar no candidato - valor que foi pago via pix após a vitória dele nas urnas.

A decisão, publicada no Diário da Justiça Eleitoral, também cassou o mandato da vice-prefeita Professora Joana (MDB), que morreu em agosto. O caso veio à tona após duas eleitoras registrarem boletim de ocorrência informando que, ao passarem em frente a um colégio eleitoral, foram abordadas por um pastor que as convidou a entrar na igreja Brasil para Cristo. No bebedouro do local, elas relataram ter sido procuradas pelo irmão da candidata a vice, que ofereceu o pagamento em troca do voto.

O processo reúne os comprovantes dos dois pix enviados às mulheres, além de um depósito de R$ 800 referente à compra dos votos de dois irmãos. Outro eleitor também prestou depoimento afirmando que, após receber a visita de Danilo Carvalho em casa, ganhou materiais de construção não solicitados; o prefeito é proprietário de uma loja do ramo. As denúncias foram sustentadas por fotos, áudios, boletins de ocorrência e depoimentos.

A disputa eleitoral em Narandiba foi apertada: o candidato apoiado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) recebeu 2.029 votos, contra 1.871 do adversário Luiz Carlos Construtor (PSB). No voto que formou maioria, o relator Cláudio Langroiva afirmou que a combinação de depoimentos, comprovantes de transações bancárias e extratos obtidos com a quebra de sigilo comprovou o fluxo financeiro destinado à compra de votos.

Após a decisão, Danilo Carvalho afirmou nas redes sociais que respeita o julgamento, mas discorda de pontos "fundamentais e sensíveis" do acórdão e recorrerá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele disse ainda que seguirá trabalhando “pelo povo naranidibense” enquanto aguarda o desfecho do processo.

