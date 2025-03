BIZARRO

Prefeitura de Cabo Frio afasta médico após cesárea sem bebês

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a mulher apresentou exames pré-natais

A prefeitura de Cabo Frio (RJ) afastou das funções um médico responsável pelo atendimento de uma mulher, que passou por uma cesárea sem estar grávida. O procedimento ocorreu no Hospital da Mulher. A situação repercutiu após os médicos constatarem, durante o procedimento, que não havia bebês - apesar de a paciente afirmar que estava em trabalho de parto de gêmeos e apresentar exames pré-natais. >

“A paciente relatava uma gravidez e portava exames pré-natais, o que torna ainda mais grave qualquer falha no atendimento. Independentemente da situação, é dever de todo profissional da saúde seguir com rigor as normas, condutas e protocolos estabelecidos e orientados pela Secretaria de Saúde de Cabo Frio”, diz a nota.>