Presa acha R$ 8 mil dentro de um saco plástico e devolve dinheiro

Giuliana Mancini
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 13:33
Uma mulher que está detida na Cadeia Pública de Sengés, nos Campos Gerais do Paraná, encontrou e devolveu R$ 8,1 mil em espécie que achou enquanto trabalhava em uma atividade de limpeza urbana. A mulher integra o projeto Justiça Sem Grades, que promove a reintegração social de apenados por meio de trabalho externo supervisionado.
Segundo a Polícia Penal do Paraná (PP-PR), a limpeza foi executada pela equipe de Vigilância Sanitária de Sengés com apoio de mão de obra prisional e guardas municipais locais, em cumprimento a uma ordem judicial motivada por denúncias de acúmulo excessivo de materiais no imóvel.
Presa devolveu R$ 8 mil durante serviço de limpeza
O dinheiro foi encontrado pela detenta dentro de um saco plástico, no meio do entulho que estava sendo recolhido, e entregue imediatamente às autoridades. O caso ocorreu na terça-feira (4).
"Essa atitude é a prova de que quando o Estado oferece oportunidade e acompanhamento adequado, o retorno vem em forma de responsabilidade e transformação. O trabalho é uma ferramenta poderosa de reinserção social e o resultado está evidente nesse gesto de integridade", afirmou William Ribas, coordenador regional da Polícia Penal em Ponta Grossa.
A policial penal Indianara Barbosa, gestora da Cadeia Pública de Sengés, também elogiou o comportamento da detenta. "Temos acompanhado de perto a evolução das pessoas privadas de liberdade inseridas no Justiça Sem Grades. Essa atitude mostra que o investimento em políticas de reintegração social traz frutos concretos".
Segundo a corporação, o dinheiro foi entregue ao Poder Judiciário, que será responsável por definir a destinação do valor. O imóvel onde o montante foi encontrado pertence a uma mulher que, no momento da ação, estava sob acompanhamento da Assistência Social do município.
O nome da detenta não foi revelado. Ao g1, a Polícia Penal informou que não pode repassar a informação de por qual crime ela está presa por questões de natureza judicial e/ou de caráter sigiloso, "a fim de preservar a segurança da pessoa privada de liberdade".
O projeto Justiça Sem Grades conta atualmente com 24 presos participantes em Sengés. Para integrar a iniciativa, é necessário passar por uma avaliação multidisciplinar, que considera critérios como bom comportamento e aptidão para o trabalho externo.