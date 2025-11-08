NO PARANÁ

Presa acha R$ 8 mil dentro de um saco plástico e devolve dinheiro

Mulher encontrou valor durante trabalho que usa mão de obra de detentos para serviços públicos

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 13:33

Presa devolveu R$ 8 mil durante serviço de limpeza Crédito: Polícia Penal do Paraná/Divulgação

Uma mulher que está detida na Cadeia Pública de Sengés, nos Campos Gerais do Paraná, encontrou e devolveu R$ 8,1 mil em espécie que achou enquanto trabalhava em uma atividade de limpeza urbana. A mulher integra o projeto Justiça Sem Grades, que promove a reintegração social de apenados por meio de trabalho externo supervisionado.

Segundo a Polícia Penal do Paraná (PP-PR), a limpeza foi executada pela equipe de Vigilância Sanitária de Sengés com apoio de mão de obra prisional e guardas municipais locais, em cumprimento a uma ordem judicial motivada por denúncias de acúmulo excessivo de materiais no imóvel.

O dinheiro foi encontrado pela detenta dentro de um saco plástico, no meio do entulho que estava sendo recolhido, e entregue imediatamente às autoridades. O caso ocorreu na terça-feira (4).

"Essa atitude é a prova de que quando o Estado oferece oportunidade e acompanhamento adequado, o retorno vem em forma de responsabilidade e transformação. O trabalho é uma ferramenta poderosa de reinserção social e o resultado está evidente nesse gesto de integridade", afirmou William Ribas, coordenador regional da Polícia Penal em Ponta Grossa.

A policial penal Indianara Barbosa, gestora da Cadeia Pública de Sengés, também elogiou o comportamento da detenta. "Temos acompanhado de perto a evolução das pessoas privadas de liberdade inseridas no Justiça Sem Grades. Essa atitude mostra que o investimento em políticas de reintegração social traz frutos concretos".

Segundo a corporação, o dinheiro foi entregue ao Poder Judiciário, que será responsável por definir a destinação do valor. O imóvel onde o montante foi encontrado pertence a uma mulher que, no momento da ação, estava sob acompanhamento da Assistência Social do município.

O nome da detenta não foi revelado. Ao g1, a Polícia Penal informou que não pode repassar a informação de por qual crime ela está presa por questões de natureza judicial e/ou de caráter sigiloso, "a fim de preservar a segurança da pessoa privada de liberdade".