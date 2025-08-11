EUA

Presa por abuso sexual de aluno de 11 anos, professora diz que foi 'cantada' pelo menino

Ela tentou alegar que foi vítima de assédio da criança

Carol Neves

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 13:02

Alley Bardfield Crédito: Reprodução

Uma professora dos EUA foi presa acusada de ter abusado de um aluno de 11 anos. Alley Bardfield, 34 anos, atuava em uma escola de Mount Zion, no estado de Illinois. Para a polícia, ela afirmou ser inocente, dizendo que o "relacionamento" com o estudante começou após uma "cantada" da criança. A informação é do canal local WCIA.

A polícia diz que Alley levava o aluno para casa depois das aulas. Além disso, ela usava o Snapchat para conversar com o menino e usou o mensageiro para trocar mensagens e fotos explícitas.

A professora também enviava dinheiro para o aluno através do aplicativo CashApp. Foi o dinheiro que acabou chamando a atenção da mãe do garoto. Ao olhar o celular do filho, ela notou 700 dólares em pagamentos para o menino.

O caso começou a ser investigado a partir daí, em abril do ano passado. A professora disse que foi assediada pela criança um dia e que os dois acabaram "fazendo sexo". Os abusos foram em 2023 e 2024.