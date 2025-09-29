Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 18:18
A sétima parcela do programa Pé-de-Meia começou a ser paga nesta segunda-feira (29). De acordo com o Ministério da Educação (MEC), os repasses no valor de R$ 200 serão efetuados até a próxima segunda-feira (6). Os pagamentos ocorrerão de acordo com o mês de nascimento dos estudantes beneficiários, que tenham atingido frequência igual ou maior que 80% nas aulas, conforme calendário definido pelo ministério.
Veja o calendário de pagamento do Pé-de-Meia
Caso o estudante contemplado seja menor de idade e ainda não tenha liberação para utilizar o aplicativo Caixa Tem, é necessário que o responsável legal o autorize a movimentar a conta, sacar o dinheiro ou utilizar o aplicativo. Esse consentimento poderá ser feito pelo aplicativo Caixa Tem, por pais ou mães, ou em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, por outros responsáveis legais.
Se o aluno tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para utilização do valor recebido.