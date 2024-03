POLÍTICA

Presidente do Republicanos admite 'pressão' de Bolsonaro para filiar Tarcísio ao PL

Nesta terça-feira, 5, Tarcísio deu os primeiros sinais de que pode deixar seu atual partido

Publicado em 6 de março de 2024 às 11:05

Tarcísio de Freitas Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

O presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), admitiu ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "está pressionando" para ter o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nas fileiras do PL "Mas não há motivos para ele sair", disse Pereira em referência à eventual desfiliação de Tarcísio do Republicanos para entrar na sigla do ex-presidente.

Nesta terça-feira, 5, Tarcísio deu os primeiros sinais de que pode deixar seu atual partido. Com convites de Bolsonaro para que ele integre o PL, o governador afirmou que todos os pedidos do padrinho político "tocam lá no fundo do meu coração". No entanto, disse, não tem nenhum movimento a ser feito "neste momento".

"Os partidos que compõem a nossa base, o PL, o Republicanos, o PP, o MDB, o PSD, a gente considera um grande grupo, é um time só, então eu acho que isso é o mais importante agora. Neste momento, não tem movimento nenhum a ser feito", disse Tarcísio, sem descartar totalmente uma migração, durante visita à fábrica da montadora Toyota, em Sorocaba (SP).