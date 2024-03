ILHÉUS

PF cumpre mandados em operação que apura fraude no Bolsa Família na Bahia

A investigação iniciou no final do ano de 2022

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (6), a Operação Códigos Ilícitos que apura a obtenção fraudulenta de benefícios sociais do Programa Auxílio Brasil do Governo Federal, atualmente chamado de Bolsa Família.

A investigação iniciou no final do ano de 2022 quando a Polícia Federal tomou conhecimento que funcionários de uma lotérica foram cooptados por agentes criminosos para auxiliarem na liberação de benefícios sociais.

Posteriormente, com a ajuda dos funcionários da lotérica, era realizado a ativação indevida do aplicativo CAIXA TEM e os benefícios eram sacados pelos grupo criminoso mediante saque emergencial, sem a utilização de cartão e com uso de códigos (token) de saques.

A investigação segue com as análises dos materiais apreendidos e com as oitivas dos envolvidos. O crime investigado é o de peculato furto, previsto no artigo 312, § 1º, do Código Penal, que prevê pena de até 12 anos de reclusão e multa.