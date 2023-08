Preta Gil fala sobre cirurgia e processo até ficar livre do câncer: 'Esperei tanto por esse dia'

Como noticiado em primeira mão pelo Alô Alô Bahia, a cantora Preta Gil revelou que a sua cirurgia, que levou 14h, foi bem sucedida na remoção de um tumor no reto. Num vídeo em seu Instagram, a artista emocionou fãs e seguidores ao abrir o coração e relatar a jornada até receber o resultado do procedimento complexo e delicado. Ela compartilhou o alívio ao saber, pelos médicos, que o seu corpo, no momento, está livre de células cancerígenas. Conforme antecipamos, os exames feitos na cantora após a cirurgia realizada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na quarta-feira passada (16) para a retirada do tumor maligno, atestam a remoção completa. Em seu depoimento, Preta também contou que precisará usar uma bolsa de colostomia por três meses enquanto se recupera.

Preta deve voltar a cantar no próximo dia 14 de setembro, no show da tour “Nós a Gente”, que acontecerá em São Paulo no Espaço Unimed, quando estará novamente no palco ao lado do pai, Gilberto Gil, e da família. Todos os ingressos estão esgotados.

"Esperei tanto por esse dia. Semana passada, me submeti a uma cirurgia para retirar o meu tumor do reto, e foi bem sucedida, complexa, grande. Somente ontem, tivemos o resultado final dela. O material foi para análise patológica e chegou o resultado de que, sim, meu corpo está livre de células cancerígenas. Tivemos remoção total do tumor, com margem. No momento, meu corpo está livre dessas células. Ainda vou ficar com essa bolsa de endostomia por três meses, depois eu reverto. Ela é provisória, e vou continuar me cuidando, com hábitos saudáveis, para que essa doença não volte. Estou muito grata à minha família, a Deus, meus médicos, meus amigos, as pessoas que não me conhecem, mas me mandaram força de todos os cantos. O amor também me curou e queria muito contar pessoalmente para vocês. Quando eu estiver muito, muito bem, a gente volta a conversar de novo", diz ela.