Primeira-dama de cidade de PE é flagrada pichando carro: 'Rapariga do prefeito'

A primeira-dama do município pernambucano de Agrestina, localizado a 150 quilômetros do Recife, foi flagrada pichando um carro no meio da rua da cidade. Maria das Graças Mendes, mulher do prefeito Josué Mendes (PSB), usou um spray vermelho para vandalizar o veículo com as frases "rapariga do prefeito" e "prefeito raparigo".



Em um vídeo publicado nas redes sociais, a primeira-dama aparece pichando um Chevrolet Corsa com xingamentos destinados a uma terceira pessoa. Veja o vídeo, que passou a circular na internet no último fim de semana.