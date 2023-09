Primeira influencer pet do Brasil, Estopinha morre aos 14 anos

Famosa nas redes sociais, a cadela Estopinha morreu nesta quarta-feira (20). Considerada a primeira pet influencer do Brasil, ela tinha 14 anos, estava internada após complicações por uma infecção na unha, que atacou seu estômago devido aos fortes medicamentos.



A informação da morte foi confirmada pelo tutor e especialista em comportamento animal Alexandre Rossi.



“Estopinha se foi… dormimos juntinhos e ela estava sem dor. Isso era o mais importante pra mim. Recebeu cuidados durante a noite e pode descansar na minha cama com todo o carinho que podia dar. Mesmo assim estou muito mal. Uma parte de mim foi destruída”, iniciou Alexandre, em uma publicação no Instagram.