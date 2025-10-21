Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Primeiro túnel submerso do Brasil reduz viagem de uma hora para 2 minutos

Obra inédita no Brasil terá 1,5 km de extensão, seis faixas, ciclovia, espaço para VLT e deve gerar 9 mil empregos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 09:47

Túnel vai ligar Santos ao Guarujá
Túnel vai ligar Santos ao Guarujá Crédito: Divulgação

A travessia entre Santos e Guarujá, que hoje depende de rodovias congestionadas ou de balsas com tempo de espera imprevisível, terá uma transformação histórica com a construção do primeiro túnel submerso do país. Com 1,5 km de extensão, sendo 870 metros sob o leito de água, o percurso poderá ser concluído em apenas dois minutos, substituindo trajetos que podem levar até uma hora.

O projeto prevê seis faixas de rolamento (três em cada sentido), ciclovia, passagens para pedestres e reserva para o VLT, conectando diferentes modos de transporte. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, a travessia fixa aumenta a previsibilidade das viagens, integra a logística do Porto de Santos e elimina a dependência das balsas, garantindo operação 24 horas.

O leilão da obra, realizado em setembro na bolsa de valores, definiu a empresa responsável. O evento contou com a presença do ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). A previsão é que o túnel seja inaugurado entre 2030 e 2031, com investimento estimado em R$ 6 bilhões na fase pré-leilão.

Túnel vai ligar Santos ao Guarujá

Túnel vai ligar Santos ao Guarujá por Divulgação
Túnel vai ligar Santos ao Guarujá por Divulgação
Túnel vai ligar Santos ao Guarujá por Divulgação
Túnel vai ligar Santos ao Guarujá por Divulgação
Túnel vai ligar Santos ao GuarujáTúnel vai ligar Santos ao Guarujá por Divulgação
Túnel vai ligar Santos ao Guarujá por Divulgação
Túnel vai ligar Santos ao Guarujá por Divulgação
1 de 7
Túnel vai ligar Santos ao Guarujá por Divulgação

Como será construído

A obra seguirá a técnica de túnel imerso. Módulos de concreto pré-moldados serão fabricados em docas secas, rebocados até o ponto de instalação, submersos gradualmente e apoiados sobre uma camada de areia. Posteriormente, recebem revestimento de pedras para garantir estabilidade e proteção. Essa técnica reduz impactos urbanos e é adequada às condições geotécnicas do estuário, formado por argilas moles e sedimentos, além de considerar restrições da Base Aérea de Santos e o intenso tráfego de navios.

O projeto inclui monitoramento em tempo real, sistemas de ventilação e evacuação, gestão de tráfego e protocolos de segurança integrados, garantindo operação contínua e resposta rápida a incidentes.

Benefícios para a população e a economia

A nova ligação direta atenderá mais de 720 mil pessoas das duas cidades e deverá gerar cerca de 9 mil empregos diretos e indiretos ao longo da construção e início de operação. Para a logística portuária, a travessia fixa reduz filas, melhora a conectividade interna e permite planejamento de janelas logísticas mais estáveis, promovendo ganhos de produtividade e redução de custos operacionais.

Atualmente, o transporte depende de balsas com horários variáveis ou do contorno por rodovias de aproximadamente 40 km, sujeito a congestionamentos. A ligação fixa aumenta a previsibilidade, reduz custos de tempo e operação, e atende a uma demanda histórica de mais de 100 anos na região.

Governança e participação social

O projeto foi estruturado como uma parceria público-privada (PPP), com cooperação entre União e Estado. ANTAQ e ARTESP atuam como órgãos intervenientes, e a obra passou por consulta pública e audiências para ouvir moradores, especialistas e setor produtivo, garantindo transparência e participação social.

Além de veículos, o túnel terá ciclovia e passagens de pedestres, ampliando o acesso a serviços, oportunidades e conexões com transporte coletivo existente e futuro VLT. A infraestrutura foi planejada para deslocamentos sustentáveis e eficientes, incentivando modos ativos de transporte.

Detalhes do projeto

Extensão e trajeto: 1,5 km total, sendo 870 metros submersos, atravessando o estuário de forma contínua.

Tempo de travessia: cerca de 2 minutos, contra 40 km e até 1 hora pelas rotas atuais.

Estrutura: seis faixas de rolamento, ciclovia, passagens de pedestres e espaço reservado para VLT.

População beneficiada: mais de 720 mil pessoas diretamente, com efeito positivo em toda a região.

Empregos previstos: cerca de 9 mil, entre construção e início da operação.

Investimento: R$ 6 bilhões (pré-leilão).

Técnica construtiva: túnel imerso com módulos pré-moldados, submersos e protegidos por areia e pedras.

Segurança e operação: monitoramento em tempo real, ventilação, evacuação e gestão de tráfego integrada.

Impacto logístico: travessia contínua com maior previsibilidade e redução de custos para transporte de cargas e passageiros.

Tags:

Santos Túnel

Mais recentes

Imagem - Anvisa suspende comercialização de sal do himalaia de marca famosa e chá; veja quais

Anvisa suspende comercialização de sal do himalaia de marca famosa e chá; veja quais
Imagem - Fux pede revisão em voto no julgamento que condenou Bolsonaro

Fux pede revisão em voto no julgamento que condenou Bolsonaro
Imagem - Empresária de 36 anos sofre parada cardíaca durante corrida

Empresária de 36 anos sofre parada cardíaca durante corrida

MAIS LIDAS

Imagem - Trajetos longos e perigosos: saiba quem são as sacoleiras da Bahia que viajam 23h para revender roupa
01

Trajetos longos e perigosos: saiba quem são as sacoleiras da Bahia que viajam 23h para revender roupa

Imagem - Justiça proíbe Planserv de cobrar taxa indevida nas mensalidades de beneficiários
02

Justiça proíbe Planserv de cobrar taxa indevida nas mensalidades de beneficiários

Imagem - Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso
03

Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos
04

Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos