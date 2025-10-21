CONHEÇA

Primeiro túnel submerso do Brasil reduz viagem de uma hora para 2 minutos

Obra inédita no Brasil terá 1,5 km de extensão, seis faixas, ciclovia, espaço para VLT e deve gerar 9 mil empregos

Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 09:47

Túnel vai ligar Santos ao Guarujá Crédito: Divulgação

A travessia entre Santos e Guarujá, que hoje depende de rodovias congestionadas ou de balsas com tempo de espera imprevisível, terá uma transformação histórica com a construção do primeiro túnel submerso do país. Com 1,5 km de extensão, sendo 870 metros sob o leito de água, o percurso poderá ser concluído em apenas dois minutos, substituindo trajetos que podem levar até uma hora.

O projeto prevê seis faixas de rolamento (três em cada sentido), ciclovia, passagens para pedestres e reserva para o VLT, conectando diferentes modos de transporte. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, a travessia fixa aumenta a previsibilidade das viagens, integra a logística do Porto de Santos e elimina a dependência das balsas, garantindo operação 24 horas.

O leilão da obra, realizado em setembro na bolsa de valores, definiu a empresa responsável. O evento contou com a presença do ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). A previsão é que o túnel seja inaugurado entre 2030 e 2031, com investimento estimado em R$ 6 bilhões na fase pré-leilão.

Como será construído

A obra seguirá a técnica de túnel imerso. Módulos de concreto pré-moldados serão fabricados em docas secas, rebocados até o ponto de instalação, submersos gradualmente e apoiados sobre uma camada de areia. Posteriormente, recebem revestimento de pedras para garantir estabilidade e proteção. Essa técnica reduz impactos urbanos e é adequada às condições geotécnicas do estuário, formado por argilas moles e sedimentos, além de considerar restrições da Base Aérea de Santos e o intenso tráfego de navios.

O projeto inclui monitoramento em tempo real, sistemas de ventilação e evacuação, gestão de tráfego e protocolos de segurança integrados, garantindo operação contínua e resposta rápida a incidentes.

Benefícios para a população e a economia

A nova ligação direta atenderá mais de 720 mil pessoas das duas cidades e deverá gerar cerca de 9 mil empregos diretos e indiretos ao longo da construção e início de operação. Para a logística portuária, a travessia fixa reduz filas, melhora a conectividade interna e permite planejamento de janelas logísticas mais estáveis, promovendo ganhos de produtividade e redução de custos operacionais.

Atualmente, o transporte depende de balsas com horários variáveis ou do contorno por rodovias de aproximadamente 40 km, sujeito a congestionamentos. A ligação fixa aumenta a previsibilidade, reduz custos de tempo e operação, e atende a uma demanda histórica de mais de 100 anos na região.

Governança e participação social

O projeto foi estruturado como uma parceria público-privada (PPP), com cooperação entre União e Estado. ANTAQ e ARTESP atuam como órgãos intervenientes, e a obra passou por consulta pública e audiências para ouvir moradores, especialistas e setor produtivo, garantindo transparência e participação social.

Além de veículos, o túnel terá ciclovia e passagens de pedestres, ampliando o acesso a serviços, oportunidades e conexões com transporte coletivo existente e futuro VLT. A infraestrutura foi planejada para deslocamentos sustentáveis e eficientes, incentivando modos ativos de transporte.

Detalhes do projeto

Extensão e trajeto: 1,5 km total, sendo 870 metros submersos, atravessando o estuário de forma contínua.

Tempo de travessia: cerca de 2 minutos, contra 40 km e até 1 hora pelas rotas atuais.

Estrutura: seis faixas de rolamento, ciclovia, passagens de pedestres e espaço reservado para VLT.

População beneficiada: mais de 720 mil pessoas diretamente, com efeito positivo em toda a região.

Empregos previstos: cerca de 9 mil, entre construção e início da operação.

Investimento: R$ 6 bilhões (pré-leilão).

Técnica construtiva: túnel imerso com módulos pré-moldados, submersos e protegidos por areia e pedras.

Segurança e operação: monitoramento em tempo real, ventilação, evacuação e gestão de tráfego integrada.