Príncipe William vem ao Brasil pela primeira vez; saiba mais

Veja o que se sabe da visita do herdeiro do trono britânico

Carol Neves

Publicado em 20 de março de 2025 às 13:06

Príncipe William Crédito: Shutterstock

O Príncipe William, herdeiro do trono do Reino Unido, fará sua primeira visita ao Brasil em novembro deste ano. A viagem inclui a participação na cerimônia de premiação do “The Earthshot Prize”, iniciativa criada por ele para reconhecer projetos inovadores que combatem a crise climática. O evento ocorrerá no Rio de Janeiro e premiará cinco iniciativas com R$ 7,5 milhões (£1 milhão) cada, focadas em preservação da biodiversidade, energias limpas e redução de emissões de carbono. >

Além da premiação, o príncipe também estará presente nas reuniões da COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas que acontecerá em Belém (PA). O evento reunirá líderes mundiais para debater soluções urgentes para a emergência climática. >

Em declarações à imprensa internacional e nas redes sociais, William já expressou seu desejo de conhecer o Brasil e demonstrou entusiasmo com a visita. “Estou ansioso para estar no Brasil e ver de perto os esforços locais em prol do meio ambiente”, afirmou. >