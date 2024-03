ESPÍRITO SANTO

Professor expõe em sala estudante vendedor de água de coco e é demitido

Um professor foi demitido em Vitória, no Espírito Santo, após expor em sala de aula um aluno que vende água de coco na praia com a família. O educador escreveu uma "reflexão" no quadro, apontando que mais estudos resultam em "um emprego melhor".

"Conforme Regimento Comum das Escolas, as medidas administrativas já estão sendo adotadas pela unidade de ensino. O professor teve seu contrato cessado antecipadamente e a mãe do aluno está sendo apoiada para buscar seus direitos junto às autoridades policiais, via boletim de ocorrência. Nesta semana, a responsável pelo aluno será atendida pela equipe escolar para o apoio que for necessário", diz.