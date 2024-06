Professora Lavínia Rocha lança curso para ajudar docentes a enfrentar desafios

A professora mineira Lavínia Rocha lançou nesta segunda-feira (10) o curso "Pedagogia do Entusiasmo: por uma sala de aula envolvente e divertida para estudantes e educadores", que traz maneiras de tornar o ensino mais prazeroso e engajante para todos os envolvidos.

O curso tem seis módulos, abordando a criação de conexão com alunos até a implementação de metodologias ativas e práticas antirrascistas.

As aulas acontecem duas vezes por semana, de maneira on-line em tempo real, de 18 de junho a 4 de julho. Veja os seis módulos que compõem o curso:

Sala de aula que conecta – Estratégias para criar uma conexão verdadeira com os alunos e construir um ambiente colaborativo

Sala de aula que estimula – Uso de estímulos visuais e sonoros para tornar as aulas mais dinâmicas e atraentes.

Avaliações – Inovação nas avaliações com métodos que valorizam diferentes habilidades dos alunos.

Recursos adicionais – Sugestões de livros, filmes, séries e textos para continuar aprimorando as práticas educativas.

"Estamos vivendo um momento crucial na educação, onde a desmotivação de professores e o desinteresse dos alunos são desafios constantes. O curso 'Pedagogia do Entusiasmo' foi criado para oferecer soluções práticas e eficazes para esses problemas, baseadas em metodologias que já testei e comprovei em sala de aula", explica Lavínia.

O curso custa R$ 330 à vista e pode ser parcelado em até 12 vezes (com juros). Clique aqui para se inscrever.

Vencedora do Prêmio Perestroika de 2022 e finalista do Prêmio Professor Porvir em 2024, Lavínia Rocha é licenciada e pós-graduada em História pela UFMG. Ela ganhou destaque nas redes sociais e viralizou ao abordar práticas pedagógicas que estimulam o pensamento crítico e criativo, e que são profundamente comprometidas com uma educação antirracista e inclusiva.