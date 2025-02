INCENTIVO

Professores terão desconto de 15% em hospedagens em todo país; saiba como

Para usufruir do benefício, será preciso anexar um comprovante da profissão no ato da reserva, podendo ser a carteira de identificação funcional ou o contracheque

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de fevereiro de 2025 às 11:35

A iniciativa tem como propósito fomentar o turismo nacional Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Se hospedar vai ficar mais barato para o professor. É que o Ministério da Educação se juntou ao Ministério do Turismo e firmou um protocolo de intenções com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional) que vai garantir desconto de 15% no valor das hospedagens para a categoria. A iniciativa tem como propósito fomentar o turismo nacional. Os descontos serão concedidos para professores das redes pública e privada em estabelecimentos hoteleiros que sejam associados à entidade. Os interessados podem conferir aqui a lista de hotéis já credenciados.>

Além de só valer para os hotéis associados a ABIH, para ter acesso ao desconto, os interessados devem efetuar a reserva diretamente com os hotéis. Ou seja, no caso das reservas efetuadas por meio de aplicativos de viagens, mesmo que em hotéis credenciado à ABIH, o benefício não poderá ser usufruído. O desconto é sobre a tarifa aplicada as reservas feitas diretamente nas centrais de reservas dos estabelecimentos participantes. Vale destacar que o benefício será válido tanto para a baixa quanto para a alta temporada, abrangendo acomodações em apartamento duplo com café da manhã e sujeito à disponibilidade.>

Para usufruir do benefício, os professores precisarão anexar um comprovante de sua profissão no ato da reserva, podendo ser a carteira de identificação funcional ou o contracheque. As reservas podem ser feitas até 31 de dezembro de 2025, para uso entre 1º de março deste ano e 31 de março de 2026. Com essa parceria, espera-se que mais educadores possam ter acesso a experiências turísticas de qualidade, contribuindo para a dinamização do turismo no Brasil.>

Ministro do Turismo, Celso Sabino ressalta que a iniciativa reconhece o papel essencial dos professores e também incentiva o consumo de serviços turísticos, fortalecendo a economia local. “Fazer o professor viajar pelo Brasil não é apenas um reconhecimento, um prestígio, um prêmio a ele pela profissão que exerce, mas fazer as professoras e os professores viajarem pelo Brasil é também um estímulo a essa potente máquina de influência que os professores exercem sobre os seus alunos”, destacou o ministro.>