FALTAM SETE

Quais são os próximos feriados de 2025?

Emendas para "feriadão" dependem de política da empresa

Com a junção da Sexta-feira Santa, em 18 de abril, e o feriado de Tiradentes, em 21 de abril, muitos brasileiros aproveitaram um raro feriadão de quatro dias. Agora, o calendário nacional ainda reserva sete feriados para o restante do ano, sendo que três deles caem em quintas-feiras, o que pode possibilitar emendas com a sexta-feira, a depender das regras de cada empresa.>

Esses feriados com potencial de prolongamento são o Dia do Trabalhador (1º de maio), o Dia da Consciência Negra (20 de novembro) e o Natal (25 de dezembro). Além deles, ainda restam quatro datas que coincidem com fins de semana: Independência do Brasil (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), Finados (2 de novembro) e Proclamação da República (15 de novembro). >