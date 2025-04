FOLGA À VISTA!

Quando é o próximo feriado prolongado?

Próximo feriado cai em uma quinta-feira, abrindo a possibilidade de 'enforcar' a sexta

O próximo feriado nacional acontece no Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio. Com a data caindo em uma quinta, abre-se a possibilidade de um fim de semana estendido para quem conseguir 'enforcar' a sexta-feira. A ocasião é vista como uma chance para recuperar as energias ou até mesmo planejar uma escapada rápida da rotina.>