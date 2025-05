CONGELANDO

Quase 40 cidades brasileiras registram temperaturas abaixo de 5 graus; saiba quais

Nevou nos municípios de São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, e São Joaquim, em Santa Catarina

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de maio de 2025 às 08:23

Neve no Brasil Crédito: Prefeitura de São Joaquim/Reprodução de vídeo

O Inverno ainda não chegou, mas o frio já se adiantou. Pelo menos 38 cidades brasileiras já registram temperaturas abaixo de 5 graus, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). E para esta sexta-feira (30) é esperado até -5 graus. A cidade mais fria é São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, que chegou perto de 0 graus, registrando 0,1º, e nevou. Das quatro cidades que registraram as menores temperaturas do país, todas elas estão no Rio Grande do Sul: Bom Jesus (0.8º), Vacaria (1,8º) e Cambará (2,1º). Em seguida, no ranking nacional, estão três cidades no estado de Santa Catarina: Novo Horizonte (2,3º), Campos Novos (2,8º) e Curitibanos (3,1º). >

A previsão do instituto já indicava o frio intenso desde o início da semana, com avisos para declínio de temperatura e chance de neve nas áreas mais elevadas da Serra Gaúcha e Catarinense. Outros municípios do Rio Grande do Sul, principalmente na área serrana, registraram temperaturas baixas nessa quinta-feira (29). As temperaturas mínimas devem cair ainda mais nesta sexta-feira (30), oscilando entre 1°C e -5°C, o que favorecerá a ocorrência de geada ampla nos estados da Região Sul. A condição de geada, mesmo que localizada e menos intensa, deve abranger, ainda, áreas do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, do sul de Goiás, do Triângulo e do sul de Minas Gerais.>

Foi registrada a ocorrência de neve nos municípios de São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, e São Joaquim, em Santa Catarina. O fenômeno ocorreu devido à combinação de uma intensa massa de ar frio de origem polar com a umidade disponível na região, criando as condições ideais para a formação dos flocos de neve. As temperaturas permaneceram abaixo de 2°C nas primeiras horas do dia, com valores chegando a 0°C na estação meteorológica de São José dos Ausentes, às 9h, favorecendo o congelamento da umidade nas nuvens e permitindo que os flocos chegassem ao solo.>

Durante o fenômeno, moradores e visitantes puderam observar pequenos flocos e pancadas intermitentes de neve, que chegaram a acumular levemente sobre telhados, vegetação e veículos, conforme vídeo institucional feito pela equipe do Inmet que estava no momento na estação de São José dos Ausentes. Não tão comum no Brasil, a neve ocorre mais frequentemente em regiões de maior altitude do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, principalmente em episódios de avanço de massas de ar de origem polar, que costumam ser mais intensas.>

Confira as temperaturas mais baixas:>