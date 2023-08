Quatro dias após apagão, Fortaleza e Região registram queda de energia

Bairros da Capital e da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) registraram queda de energia na madrugada deste sábado, 19, por volta das 4h30min da madrugada. Relatos confirmam apagão nos bairros Montese, Potira, Parquelândia, nas cidades de Aquiraz e Caucaia, além de outros.



Procurada pelo O POVO, a Enel informou que houve uma falha em um sistema da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), empresa responsável por transmissão e comercialização de energia elétrica no Ceará, fazendo com que interrompesse nesta madrugada o fornecimento para alguns clientes da distribuidoras.