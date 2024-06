Quatro são presos após estudante de medicina morrer por overdose de remédios

Quatro pessoas foram presas envolvidas na morte de uma estudante de medicina em outubro de 2023, em Goiás. A estudante morreu por overdose de remédios e as investigações policiais apontam que os presos facilitaram a compra de remédios considerados pesados, a exemplo de Rivotril (tranquilizante), Morfina (analgésico) e Ozempic (controle de açúcar no sangue) para a jovem. As informações são do Metrópoles.