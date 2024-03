INVESTIGAÇÃO

Polícia suspeita que mulher encontrada morta em quarto de hotel tenha sido vítima de infarto ou overdose

Segundo um parente, ela tinha esquizofrenia e fazia uso de medicação controlada

Raquel Brito

Publicado em 19 de março de 2024 às 16:50

Hotel Mares Crédito: Raquel Brito/CORREIO

Uma mulher, identificada como Viviane Nogueira de Souza, de 38 anos, foi encontrada morta em um quarto do hotel Mares, localizado no bairro da Calçada, na tarde desta terça-feira (19).

De acordo com policiais que participaram da perícia, ela estava sozinha no quarto e não havia sinais de violência no local do crime. A polícia considera a possibilidade de infarto ou overdose.

LEIA MAIS SOBRE O CASO Mulher é encontrada morta em quarto de hotel na Calçada

Segundo um primo de Viviane, ela tinha esquizofrenia e recebia auxílio por incapacidade. “Além de remédios super pesados, controlados, que ela tomava, ela também bebia. E foi isso que aconteceu”, disse. Ele afirmou ainda que ela não tinha o costume de frequentar o hotel em questão.

De acordo com apuração do CORREIO, no quarto em que Viviane estava haviam bebidas alcóolicas.