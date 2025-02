SEM SOBREVIVENTES

Queda de avião: saiba quem é o casal morto em acidente fatal em São Paulo

Ocorrência foi neste sábado (15)

As vítimas da queda do avião de pequeno porte, ocorrido na manhã de sábado (15), no município de Quadra, no interior de São Paulo, a 160 quilômetros da capital, já foram identificadas. Trata-se de Nelson José Ponzoni, de 77 anos, dono da aeronave, e sua esposa Vivien Neide Barbosa Bonafer Ponzoni, de 74 anos. As informações são da Defesa Civil do município. >