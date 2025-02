POST NEXT 50

Quem é o brasileiro na lista das 50 pessoas mais influentes do mundo

Para o jornal Washington Post, escolhidos influenciarão a sociedade em 2025



Tharsila Prates

Estadão

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 23:15

O pesquisador Carlos Monteiro Crédito: Reprodução Washington Post

O jornal The Washington Post (EUA) preparou uma lista de 50 pessoas que influenciarão a sociedade em 2025, a “Post Next 50”. O pesquisador brasileiro Carlos Monteiro, fundador do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (Nupens), da USP, é uma das personalidades citadas.>

Ele tem 76 anos e introduziu o conceito de alimentos ultraprocessados, sendo por isso um dos mais citados em artigos científicos em todo o mundo, tornando-se referência internacional no tema.>

No perfil escrito sobre Monteiro, o colunista de Saúde Anahad O’Connor lembra que foi o brasileiro quem argumentou que não é apenas a quantidade de gordura, açúcar ou calorias nos alimentos que pode afetar nossa saúde. O grau de processamento e a presença de aditivos como corantes artificiais, aromatizantes, emulsificantes e outros ingredientes “não naturais” também desempenham um papel importante.>

Monteiro e seus colegas desenvolveram um sistema de classificação chamado NOVA, que define os alimentos ultraprocessados - como batatas fritas industrializadas, cereais matinais açucarados, salgadinhos embalados e refrigerantes - como formulações industriais compostas por ingredientes “sintetizados em laboratórios” e fabricados por meio de técnicas como “extrusão, moldagem e pré-processamento por fritura”.>

Esses processos industriais alteram a forma como nossos corpos absorvem e digerem os alimentos. Além disso, a grande quantidade de aditivos e ingredientes sintéticos presentes nesses produtos os tornam “hiperpalatáveis”, levando ao desejo de consumi-los em excesso, argumenta Monteiro. Nos últimos anos, dezenas de estudos mostraram que, quando as pessoas comem alimentos ultraprocessados, consomem mais calorias, ganham mais peso e aumentam o risco de desenvolver mais de 30 agravos à saúde, entre elas, problemas cardiovasculares, câncer e transtornos mentais.>

Monteiro é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Recentemente, o cientista assinou um editorial na publicação científica British Medical Journal (BMJ) sobre o estudo que avaliou dados de dez milhões de pessoas em todo o mundo, apontando relação direta entre o consumo de ultraprocessados e o aumento do risco de desenvolvimento de doenças.>

O editor executivo do The Washington Post, Matt Murray, afirmou que o objetivo da lista é apresentar "um grupo fascinante de pessoas que, esperamos, causem impacto este ano". Os jornalistas do periódico selecionaram mais de 200 nomes em diferentes áreas de atuação que foram reduzidos a 50.>