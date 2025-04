VIOLÊNCIA

Quem é o empresário raptado no meio da rua por encapuzados com fuzil

Dono de instituição financeira foi sequestrado logo após sair de empresa com mala

O empresário, de 64 anos, sequestrado no meio da rua, no fim da noite de sexta-feira (4/4) em Tatuí, interior paulista, saiu da instituição financeira da qual é proprietário, com uma mala na mão, segundos antes do crime. O que havia dentro da mala e o que foi feito com ela ainda não está esclarecido.>