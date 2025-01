VIOLÊNCIA

Quem é o oficial da PM morto com um tiro na cabeça em operação no Rio

Em um mês, Grande Rio já registra cinco policiais militares mortos em confrontos

O tenente Marcos José Oliveira de Amorim, de 33 anos, foi morto nesta sexta-feira (31) após ser baleado enquanto patrulhava a Comunidade do Dique, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a PM, as operações policiais pretendiam desarticular atividades criminosas promovidas por uma quadrilha que atua no Complexo de Israel, que integra os bairros de Vigário Geral, Cordovil, Brás de Pina e Parada de Lucas, na zona norte do Rio de Janeiro. Oito suspeitos foram presos.>

De acordo com o jornal O Globo, o policial trabalhava no 41º Batalhão da Polícia Militar, em Irajá, e havia sido promovido a tenente recentemente. Ele estava desde 2012 na corporação e, segundo colegas de trabalho, estava feliz com a promoção. Não há ainda informações sobre horário e local do enterro do militar.>