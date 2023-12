Quem é Renato Cariani, influencer alvo de operação da PF contra tráfico de drogas

Um dos maiores nomes do país no nicho de influenciadores fitness, Cariani acumula mais de 7,3 milhões de seguidores no Instagram, além de 6,3 milhões no Youtube. Ele também presta consultoria a famosos e exibe fotos com várias celebridades que se consultaram com ele, incluindo MC Daniel, o apresentador Danilo Gentili e o youtuber Sergio Sacani.